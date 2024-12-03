GSC обещает исправить искусственный интеллект в S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики из GSC Game World поделились подробностями о проблемах с искусственным интеллектом в S.T.A.L.K.E.R. 2, который изначально рекламировался как одна из ключевых особенностей игры. Главная причина — сложные условия работы, вызванные политической обстановкой, а также необходимость срочной оптимизации игры перед релизом.

Ключевая система A-Life, отвечающая за симуляцию жизни на больших расстояниях, оказалась в центре проблем. Для улучшения производительности на Xbox Series и PC было решено сузить область активности ИИ вокруг игрока. Это привело к багам, включая появление NPC в воздухе. Команда пояснила, что попытки адаптировать A-Life к ограничениям памяти привели к «крупному сбою».

Еще один интересный момент: система A-Life была временно убрана из описания игры в магазинах. Как утверждают в GSC, это решение было принято одним из маркетологов без согласования с остальными членами команды. Однако разработчики заверили, что они работают над исправлением всех недочетов и обещают вернуть A-Life к состоянию, достойному заявленных амбиций.

На фоне высоких ожиданий, связанных с этой системой, фанаты выразили обеспокоенность, но многие все еще надеются, что финальная версия игры оправдает надежды. Ведь S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает вернуть культовую атмосферу оригинальной серии с новыми механиками и улучшенной графикой.

Студия сталкивается с необходимостью находить баланс между оптимизацией и сохранением ключевых функций, которые так важны для фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.