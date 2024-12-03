Фанатская истерия вокруг второго трейлера GTA 6: даже актеры не сдержались

Фанатское сообщество GTA снова подняло волну слухов — на этот раз речь шла о возможном втором трейлере Grand Theft Auto 6. Один из популярных аккаунтов в соцсети X (ранее Twitter) намекнул, что сегодня может появиться новый материал по игре, добавив двусмысленное "если, большое если".

Эти домыслы не остались без внимания — даже актер Нед Люк, известный по роли Майкла в GTA 5, не упустил возможности подшутить над ситуацией. В ответ на фанатский ажиотаж он написал: "ЕСЛИ, большое ЕСЛИ, моя тетя имела бы яйца, она была бы моим дядей". Даже сами разработчики смеются над теориями.

Фанаты уже не впервые сами раздувают подобные ожидания. С момента выхода первого трейлера в начале декабря 2023 года интерес к проекту только растет. Rockstar подтвердила, что игра выйдет в 2025 году, но точная дата и содержание нового трейлера пока держатся в секрете.

Сообщество продолжает активно обсуждать игру и строить догадки, а Rockstar, как всегда, не спешит делиться новыми деталями. Тем временем теории фанатов становятся все безумнее: от возможного возвращения знакомых героев до невероятных конспирологических предположений о сюжете.

Ждать второго трейлера — это теперь часть ожидания самой игры. Но фанатам стоит помнить: Rockstar известна своей секретностью и неожиданностями. А пока — наслаждаемся мемами, шутками актеров и тем, как студия умело разогревает интерес к своему долгожданному проекту.