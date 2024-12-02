Фанатские догадки о GTA 6: реакция разработчиков

Сообщество поклонников Grand Theft Auto не устает создавать невероятные теории о долгожданной шестой части игры. От догадок о дате выхода до предположений, основанных на мельчайших деталях, фанаты продолжают генерировать идеи, многие из которых достигают самих разработчиков.

На днях координатор продакшена Rockstar Games отметила второй год своей работы в компании, после чего фанаты задали ей вопрос: как в студии относятся к теориям о GTA 6? Ответ оказался ироничным: она старается избегать обсуждений на Reddit и в соцсетях, но иногда друзья присылают ей посты, которые вызывают у нее смех.

Фанатская теория, основанная на фазах Луны, по которой предсказывали дату выхода второго трейлера

Это заявление подтверждает, что некоторые теории доходят до команды Rockstar, но воспринимаются с изрядной долей юмора.

Ожидания релиза GTA 6 накаляются: несмотря на официальный анонс о выходе игры в 2025 году, Rockstar практически не делится информацией. На данный момент опубликован только один трейлер, который стал основой для множества фанатских размышлений. От анализа мельчайших кадров до попыток расшифровки «скрытых сигналов» — все это подтверждает огромный интерес к проекту.

Тем не менее, такая реакция сотрудников Rockstar показывает, что разработчики относятся к ситуации с юмором, хотя отсутствие официальной информации только подогревает ажиотаж. Очевидно, что в будущем студия представит больше материалов, чтобы удовлетворить любопытство фанатов и положить конец самым абсурдным теориям.