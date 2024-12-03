AMD готовит Radeon RX 8800 XT: слухи о флагмане RDNA 4

На китайском форуме Chiphell появился слух о новой флагманской видеокарте AMD на архитектуре RDNA 4 — предполагаемой Radeon RX 8800 XT. Информация исходит от пользователя zhangzhonghao, который ранее точно предсказал дату выхода Ryzen 9800X3D.

По предварительным данным, массовое производство графических процессоров RDNA 4 начнется в середине декабря 2024 года, а официальный анонс состоится в январе на выставке CES 2025. Однако название RX 8800 XT пока не окончательное, и AMD может изменить схему именования в новой линейке.

Согласно утечке, видеокарта будет потреблять на 25% меньше энергии, чем RX 7900 XTX, что составит примерно 250–270 Вт — сравнимо с текущей NVIDIA RTX 4070 Ti. Производительность в трассировке лучей обещает вырасти на 45% в популярных играх, таких как Resident Evil 4 Remake. В плане растеризации новинка сможет конкурировать с RTX 4080, но при этом будет демонстрировать значительно меньший уровень энергопотребления.

Архитектура RDNA 4 обещает повысить эффективность не только для игровых задач, но и для работы с AI-приложениями и созданием контента. Это может стать важным шагом AMD в попытке укрепить свои позиции на рынке видеокарт, где доминирует NVIDIA.

Если слухи подтвердятся, RDNA 4 станет важным этапом для AMD, обеспечивая баланс между производительностью и энергоэффективностью. Остается дождаться выставки CES 2025, чтобы узнать, чем на самом деле удивит AMD.