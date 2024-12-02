Sony добавила классические темы на PS5

В честь 30-летнего юбилея бренда PlayStation Sony порадовала фанатов уникальным подарком — с последним обновлением на PS5 стали доступны темы, вдохновлённые дизайнами PlayStation прошлых поколений. В коллекцию вошли стили, посвящённые PS1, PS2, PS3 и PS4, включая не только визуальное оформление, но и оригинальные звуки интерфейса, которые напоминают о культовых временах.

Однако стоит поторопиться: Sony оставляет загадку относительно срока доступности этих тем. В настройках консоли они появятся лишь на ограниченный период, детали которого пока неизвестны.

Это новшество стало частью глобальных мероприятий Sony, посвящённых 30-летию PlayStation. Помимо обновления, ранее компания провела распродажи в PlayStation Store и установила тематические рекламные плакаты на станциях метро в Токио.

Фанаты давно ждали возвращения интерфейсных настроек, которые позволили бы кастомизировать главное меню PS5. И хотя внедрение тем для PlayStation 5 ограничено временем, оно может стать тестом перед будущими обновлениями, добавляющими больше персонализации для пользователей.

Отсутствие постоянного доступа к темам вызывает недовольство в сообществе и Sony могла бы рассмотреть возможность расширения функционала за пределами временных акций, укрепляя лояльность пользователей.