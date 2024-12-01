Вес игры на Xbox впечатляет — 131 ГБ

Объём будущей игры про Indiana Jones от MachineGames удивил многих фанатов — для установки на Xbox потребуется 131 ГБ свободного места. Эта информация появилась в сети благодаря предрелизным версиям, которые получили журналисты и блогеры. Однако остаётся неясным, изменится ли размер игры после выхода патча первого дня.

Сравнение с прошлыми крупными проектами показывает, насколько увеличились требования современных игр. Например, Max Payne 3 в 2012 году вызывал недовольство весом в 30 ГБ, что сейчас кажется минимальным значением для ААА-проектов.

Большой объём Indiana Jones может быть связан с детализацией окружающего мира, качественными текстурами и кинематографической подачей, что становится стандартом для современных игр. Подробности о технических характеристиках пока ограничены, но игрокам стоит заранее подготовить свободное место на консоли или ПК.

Релиз игры обещает стать значимым событием, объединив захватывающий геймплей с легендарной атмосферой приключений, которой славится серия фильмов.