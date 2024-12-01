No Man’s Sky продолжает развиваться: Hello Games не сбавляет темпы

Студия Hello Games не намерена прекращать поддержку своего популярного проекта No Man’s Sky, который за 8,5 лет с момента выхода превратился из спорного релиза в один из самых популярных продуктов в Steam с «очень положительными» отзывами. Об этом сообщил технический инженер студии Мартин Гриффитс в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

Hello Games регулярно радует игроков бесплатными обновлениями, которые включают новые механики, возможности для исследования и улучшения визуальной части игры. Разработчики не только поддерживают сообщество, но и постоянно привлекают новых фанатов.

Параллельно студия работает над амбициозным проектом под названием Light No Fire. По словам команды, это будет процедурно-генерируемое приключение в фэнтезийной вселенной с акцентом на более глубокие игровые механики. Хотя детали об игре пока не раскрываются, фанаты уже предвкушают свежий взгляд на жанр.

Hello Games продолжает демонстрировать, как можно развивать успешную франшизу, не останавливаясь на достигнутом, и служит ярким примером того, как можно кардинально изменить отношение игроков к проекту через постоянные обновления и внимание к деталям.