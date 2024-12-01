HD-мод для The Witcher 3 получил одобрение CD Projekt RED

Известный моддер Halk Hogan выпустил обновление для мода The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition, нацеленное на улучшение текстур в игре. Работа получила высокую оценку не только от сообщества игроков, но и от разработчиков из CD Projekt RED. Студия отметила, что мод сохраняет оригинальный стиль игры, добавляя при этом реалистичности графике, и рекомендовала его всем владельцам мощных ПК.

HD Reworked Project улучшает практически все аспекты визуала, включая текстуры окружения, персонажей и объектов, таких как растительность, здания и даже еда. Это особенно заметно на обновлённых деталях, как показано на сравнительных скриншотах — фрукты, например, выглядят гораздо натуральнее и живее.

Halk Hogan уже много лет работает над этим модом, выпуская регулярные обновления. Новая версия, адаптированная под «Next-Gen» обновление The Witcher 3, стала особенно популярной. Этот проект регулярно занимает верхние позиции на NexusMods.

CD Projekt RED подчеркнула, что мод не только добавляет красоты игре, но и идеально подходит для тех, кто хочет освежить свои впечатления от прохождения культового проекта.

Мод доступен для скачивания на NexusMods, и его можно легко установить, используя специальное ПО для модификаций.