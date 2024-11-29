Поиск жизни на спутниках Урана: NASA отправит исследовательскую миссию

NASA совместно с учёными из нескольких университетов готовится к уникальной миссии по исследованию спутников Урана. Основное внимание будет сосредоточено на трёх крупнейших ледяных лунах — Миранде, Ариэле и Умбриэле. Эти космические объекты изучат на наличие подлёдных океанов, которые могут содержать жидкую воду — важнейший элемент для поиска жизни.

Первые изображения этих спутников были сделаны в далёком 1986 году аппаратом Voyager 2. Однако их качество оставляет желать лучшего, что делает новую миссию особенно важной. Исследователи планируют использовать передовые технологии для изучения так называемых «физических либраций» — небольших колебаний в движении спутников. Расчёты показывают, что если между ядром и ледяной оболочкой луны находится океан, амплитуда таких колебаний будет выше.

Наличие жидкой воды под поверхностью может означать, что спутники Урана потенциально пригодны для зарождения жизни. В последние годы такие подлёдные океаны уже были найдены на спутниках Юпитера и Сатурна, например, на Европе и Энцеладе. Теперь же учёные надеются найти признаки подобных явлений и в системе Урана. Миссия находится на этапе подготовки, и её запуск станет важным шагом для будущего космических исследований.