Почему Forza Horizon 5 ещё не вышла на PlayStation 5?

Поклонники Forza Horizon 5, желающие увидеть знаменитую гоночную игру на PlayStation 5, пока остаются в ожидании. По данным проверенного инсайдера eXtas1s, разработка версии для консоли Sony уже полностью завершена. Изначально запуск порта планировался на лето текущего года, однако релиз был отложен без каких-либо официальных разъяснений со стороны разработчиков.

Стоит отметить, что переносы релизов – распространённая практика в игровой индустрии, направленная на улучшение качества конечного продукта или решение маркетинговых задач. Впрочем, Forza Horizon 5 уже зарекомендовала себя как одна из самых успешных гоночных игр последнего десятилетия, а её выход на PlayStation 5 мог бы открыть новую аудиторию для популярного франчайза.

Примечательно, что Microsoft ранее успешно выпускала свои игры на платформе Sony. Среди них – Potion Craft, Grounded, Sea of Thieves и яркая ритм-игра Hi-Fi Rush, которые продемонстрировали положительные результаты на сторонней платформе. Это свидетельствует о стратегии Microsoft, направленной на расширение присутствия за пределами экосистемы Xbox.

Остаётся вопрос: когда же игроки на PlayStation 5 смогут лично оценить красоту виртуальных пейзажей и динамичный игровой процесс Forza Horizon 5? Пока разработчики и издатель молчат, фанатам остаётся только гадать о причинах задержки.

С учётом растущего спроса на межплатформенные релизы, появление Forza Horizon 5 на PS5 может стать важным шагом для укрепления отношений между платформами и расширения аудитории.