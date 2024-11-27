Mortal Kombat 1 останется без третьего Kombat Pack и нового сюжета

NetherRealm Studios прекращает активную поддержку Mortal Kombat 1. По данным инсайдера FateUnknown, слабые продажи дополнения «Господство хаоса» вынудили студию отказаться от выпуска третьего Kombat Pack и второго сюжетного DLC. Официальных комментариев от разработчиков пока не поступало.

Несмотря на завершение активной поддержки, возможно, игра получит новых камео-бойцов. Однако дальнейшие масштабные обновления ожидать не стоит.

Mortal Kombat 1, вышедшая 19 сентября 2023 года, стала риквелом (requel – reboot и sequel) легендарной серии, перезапустив её вселенную. Игра предложила поклонникам переработанный сюжет и уникальную механику камео-бойцов, что добавило некотрую тактическую глубину, хотя не все оценили такое нововведение.

Решение о сворачивании поддержки разочаровало часть сообщества, так как серия Mortal Kombat всегда славилась продолжительным пострелизным контентом. Возможно, NetherRealm уже готовится к анонсу своего следующего проекта, что объясняет сокращение внимания к текущей игре.