Larian Studios ставит рекорды: успех Baldur’s Gate 3 и работа над новыми проектами

Baldur’s Gate 3 продолжает впечатлять игровое сообщество. По последним данным, ролевая игра от Larian Studios разошлась тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. Этот результат укрепил её статус одной из самых успешных игр 2023 года и настоящего хита в жанре RPG.

После релиза Larian Studios не сбавляет темп, регулярно выпуская бесплатные обновления, которые добавляют в игру новый контент и улучшают качество геймплея. Однако фанатам не стоит рассчитывать на крупные DLC или скорый анонс продолжения. Вместо этого студия сосредоточилась на работе над двумя новыми проектами, которые основаны на оригинальной интеллектуальной собственности. Подробности об этих играх пока остаются загадкой.

Baldur’s Gate 3 стала настоящим феноменом благодаря глубокому сюжету, свободе выбора и революционным механикам взаимодействия с миром. Игра вдохновила миллионы игроков, напомнив о силе классических ролевых приключений и подняв планку качества для индустрии. Этот успех также стал важной вехой для Larian Studios, которая доказала, что крупные RPG могут быть востребованы в современном игровом ландшафте.



