Мир Cyberpunk продолжает расширяться. Студия CD Projekt RED подтвердила, что Netflix работает над анимационным проектом, посвящённым известной вселенной. Детали нового шоу пока держатся в секрете, но это обещает стать ещё одной вехой в популяризации франшизы, которая уже включает успешную игру Cyberpunk 2077 и анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners.
Тем временем CD Projekt RED не забывает о своих амбициях в кинематографе. Ранее студия объявила о разработке полнометражного фильма по мотивам Cyberpunk, съёмки которого планируется проводить в формате "живого действия". Проект пока находится на ранних стадиях: ведётся работа над сценарием, а поиск киностудий и стриминговых платформ для финансирования ещё впереди.
Напомним, что вселенная Cyberpunk, вдохновлённая настольной игрой Майка Пондсмита, уже завоевала сердца миллионов фанатов своими мрачными историями и футуристической атмосферой. Успех таких проектов, как Edgerunners, показал, что потенциал этой франшизы далеко не исчерпан.
Поклонникам стоит набраться терпения — впереди ещё много сюрпризов. Возможно, Netflix с анимацией и фильм вживую станут началом новой эпохи для Cyberpunk.