Netflix займётся анимацией, также идет работа над фильмом

Мир Cyberpunk продолжает расширяться. Студия CD Projekt RED подтвердила, что Netflix работает над анимационным проектом, посвящённым известной вселенной. Детали нового шоу пока держатся в секрете, но это обещает стать ещё одной вехой в популяризации франшизы, которая уже включает успешную игру Cyberpunk 2077 и анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners.

Тем временем CD Projekt RED не забывает о своих амбициях в кинематографе. Ранее студия объявила о разработке полнометражного фильма по мотивам Cyberpunk, съёмки которого планируется проводить в формате "живого действия". Проект пока находится на ранних стадиях: ведётся работа над сценарием, а поиск киностудий и стриминговых платформ для финансирования ещё впереди.

Напомним, что вселенная Cyberpunk, вдохновлённая настольной игрой Майка Пондсмита, уже завоевала сердца миллионов фанатов своими мрачными историями и футуристической атмосферой. Успех таких проектов, как Edgerunners, показал, что потенциал этой франшизы далеко не исчерпан.

Поклонникам стоит набраться терпения — впереди ещё много сюрпризов. Возможно, Netflix с анимацией и фильм вживую станут началом новой эпохи для Cyberpunk.