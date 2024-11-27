На горизонте видны и другие амбициозные планы компании CD Projekt RED

CD Projekt RED официально сообщила, что разработка новой части серии The Witcher перешла в стадию полноценного производства. В среднем, эта стадия обычно занимает от одного до двух лет, что даёт основания предполагать, что релиз игры может состояться до конца 2026 года.

CD Projekt RED в Х

Сейчас The Witcher 4 является самым близким к релизу проектом студии, но на горизонте видны и другие амбициозные планы. Например, к концу 2025 года команда, работающая над Cyberpunk 2, будет увеличена в два раза, хотя проект пока находится на этапе прототипирования.

CD Projekt RED также озвучила свою стратегическую цель — заработать 1 миллиард долларов чистой прибыли к 2028 году. В ближайшие два года студия намерена достичь этого с помощью продаж существующих игр, мерча и нового контента.

Тем временем успех Cyberpunk 2077 продолжает впечатлять: общий тираж игры превысил 30 миллионов копий, а дополнение Phantom Liberty было продано тиражом 8 миллионов.

Геймеры всего мира с нетерпением ждут новых подробностей о The Witcher 4, который обещает вернуть игроков в любимую вселенную, открывая новую главу легендарной франшизы.