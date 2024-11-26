GeForce RTX 5090D: что известно о новой видеокарте NVIDIA?

Инсайдер Panzerlied с форума Chiphell поделился новой информацией о видеокарте GeForce RTX 5090D, которая, по его словам, имеет аппаратные характеристики, схожие с RTX 5090. На фоне предыдущей модели RTX 4090D, у которой было меньше ядер и сниженный показатель энергопотребления (TDP), ограничения новой версии пока остаются неизвестными.

Одной из ключевых особенностей RTX 5090D, согласно источнику, станет частота, ожидаемая на уровне 2.9 ГГц, аналогичная RTX 5090. Однако ходят слухи, что NVIDIA может установить ограничения по мощности. Подобные меры часто используются для балансировки производительности и энергоэффективности, особенно в сериях, направленных на энтузиастов.

RTX 5090D, скорее всего, сохранит высокую производительность, характерную для своего семейства. Пока NVIDIA не подтвердила официальные характеристики или дату выхода RTX 5090D. Однако слухи подогревают интерес к новинке, особенно на фоне постоянно растущего спроса на мощные видеокарты для гейминга, разработки ИИ и профессиональных задач.