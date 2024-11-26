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Amogus54
Nvidia официально заявила о будущем дефиците RTX 5000 в 2025
Дефицит видеокарт RTX 50: NVIDIA предупреждает о трудностях 2025 года

Геймеров ждет непростое время: NVIDIA предупредила о возможном дефиците видеокарт серии RTX 50 в 2025 году. Причина этого заключается в растущем спросе на вычислительные мощности со стороны компаний, разрабатывающих высокопроизводительные ИИ-приложения. Потребности в искусственном интеллекте стали настолько велики, что они начинают преобладать над игровым рынком.

Эксперты предполагают, что ограниченное предложение видеокарт приведет к росту цен на все модели, включая уже существующие. Таким образом, пользователям, которые планировали обновление, стоит приготовиться к потенциальным трудностям.

Представители NVIDIA заверили, что ведут активную работу по увеличению производственных мощностей. По их словам, ситуация должна улучшиться уже в первой половине 2025 года, однако до этого момента компания рекомендует проявить терпение и, возможно, рассмотреть текущие модели до появления новых.

Этот сценарий вызывает воспоминания о предыдущих кризисах, когда дефицит графических процессоров провоцировал небывалый ажиотаж и рост цен. В 2020–2021 годах ситуация усугублялась майнинг-бумом, что сделало видеокарты недоступными для большинства геймеров. На этот раз роль "виновника" исполняют передовые технологии ИИ, которые стремительно развиваются и требуют все больше ресурсов. Пока пользователям остается следить за новостями и готовиться к переменам на рынке. 

#nvidia #видеокарты #новости игр #новости игровой индустрии #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5090d
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