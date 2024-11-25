Она будет использоваться для голосования внутри Fortnite

Джефф Кили, бессменный ведущий The Game Awards, теперь стал частью цифрового мира Fortnite. Разработчики создали его реалистичную модель в формате MetaHuman, которая будет использоваться для голосования за лучший пользовательский контент в рамках предстоящей церемонии.

Особенность модели MetaHuman — возможность игроков Fortnite не только участвовать в голосовании, но и творчески использовать её. Например, фанаты уже шутят, что, если победители номинации «Игра года» не совпадут с их ожиданиями, они смогут «переделать» сценарий, вручая награду своим фаворитам, вроде Silent Hill 2 или других ожидаемых игр.

Такой интеграции виртуального персонажа с голосованием в Fortnite ранее не было, что делает The Game Awards 2024 уникальной. Это ещё больше сближает игровое сообщество и показывает, как современные технологии расширяют границы интерактивности.

Официальное голосование с участием MetaHuman Кили начнётся в декабре, а финальные итоги премии будут объявлены на The Game Awards, которая состоится уже совсем скоро.