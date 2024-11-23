Процессор AMD обходит новинку Intel на 24% в 45 играх в разрешении Full HD.

Ryzen 7 9800X3D от AMD уверенно обходит флагманский Intel Core Ultra 9 285K в игровых тестах. Согласно исследованию TechSpot, проведённому на 45 играх в разрешении Full HD, процессор AMD оказался быстрее в среднем на 24%. Лишь две игры, Skull and Bones и Total War: Warhammer III, показали небольшое преимущество Intel (2%), тогда как в ряде других проектов разница была куда внушительнее.

Ryzen 7 9800X3D радует не только производительностью, но и ценой. Рекомендованная стоимость составляет $480, что значительно ниже $630 за Intel Core Ultra 9 285K. Однако успех новинки привёл к росту цен. Например, в Европе процессор AMD подорожал с 529 до 542 евро, а на вторичном рынке, включая Avito, его предлагают за €645 или 70 000 рублей.

Ryzen 7 9800X3D построен на архитектуре Zen 4 и оснащён технологией 3D V-Cache, что даёт значительный прирост производительности в играх. Этот процессор становится выбором номер один для геймеров, готовых обновить свою систему, особенно на фоне высокой стоимости и меньшей эффективности конкурирующего решения Intel.

Рост популярности AMD подтверждает её позицию на рынке, где игровой процессор становится не просто устройством, но ключевым элементом для победы.