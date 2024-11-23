Intel Arc B580: утечка первых изображений и характеристик видеокарт Battlemage

Intel, похоже, не собирается ждать CES 2025, чтобы представить своё новое поколение видеокарт. На Amazon появились изображения и характеристики видеокарт Intel Arc B580 на базе архитектуры Xe2 "Battlemage" в исполнении ASRock. Модели Steel Legend OC и Challenger OC уже вызывают интерес у аудитории.

Arc B580 Steel Legend оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, заводским разгоном до 2,8 ГГц и двумя 8-контактными разъёмами питания. Размеры карты составляют 39,9x21,4x9,7 см, а для стабильной работы потребуется блок питания мощностью 650 Вт. Challenger OC, в свою очередь, предлагает более компактный вариант с двумя вентиляторами, одним 8-контактным разъёмом и меньшими габаритами (36x21,7x6,4 см).

Обе видеокарты получили 12 ГБ GDDR6 памяти с частотой 19 ГГц и 192-битной шиной. На странице Amazon также упоминается поддержка разрешения до 8K.

Пока не уточнены такие детали, как количество вычислительных ядер и поддержка DisplayPort 2.1, но утечки намекают на скорое официальное раскрытие информации.

Intel продолжает активно развивать свою линейку видеокарт, бросая вызов лидерам рынка — AMD и NVIDIA. Официальный анонс, судя по всему, не за горами.