Final Fantasy 7 Rebirth: Хамагучи обещает пересмотреть подход к трофеям.

Директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи выступил с извинениями перед игроками, столкнувшимися с чрезмерной сложностью получения платинового трофея в игре. В недавнем интервью он признал, что для достижения «Платины» требуется не только пройти игру несколько раз, но и идеально справиться со всеми мини-играми.

Одной из главных претензий стало требование идеального выполнения множества мини-игр, которые включают в себя танцевальные дуэли, гонки и испытания на реакцию. Такие задачи оказались сложными даже для опытных геймеров, вынуждая многих переигрывать эпизоды по несколько раз.

Извинения Хамагучи свидетельствуют о готовности команды разработчиков пересмотреть подход к созданию достижений, чтобы они оставались увлекательным вызовом, а не превращались в источник разочарований.

Напомним, Final Fantasy 7 Rebirth вышла в феврале 2024 года и является второй частью ремейка легендарной RPG. Игра была высоко оценена критиками за визуальную составляющую, проработанный мир и масштабный сюжет, однако спорный дизайн трофеев вызвал бурные обсуждения в сообществе.