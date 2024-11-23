Silent Hill 2 Remake получила скидку 20% в рамках «Чёрной пятницы» в PlayStation Store

Для Silent Hill 2 Remake вышло обновление 1.06, которое принесло множество улучшений и исправлений. Среди ключевых изменений:

Добавлена подсказка для головоломки в тюрьме Толука.

Исправлены баги, связанные с достижениями, прогрессией и навигацией Марии.

Улучшены анимации боссов и взаимодействие с предметами.

Устранены графические артефакты на PS5 Pro и повышена общая стабильность игры.

Кроме того, игра впервые получила скидку 20% в рамках «Чёрной пятницы» в PlayStation Store, что станет приятным бонусом для тех, кто ещё не успел её приобрести.

Обновление принесло неожиданный сюрприз для фанатов. Теперь в локации с боссом «Абстрактный папочка» можно заметить дышащие стены — деталь, которая присутствовала в ранней версии игры, но была вырезана из финальной сборки. Этот элемент был восстановлен благодаря отзывам игроков, и студия Bloober Team подчеркнула, что старается учитывать пожелания фанатского сообщества.

Помимо этого, в госпитале Брукхейвен можно увидеть загадочное сообщение на экране телевизора: «Снова и... Снова и... Снова и...». Поклонники предполагают, что это намёк на временную петлю, в которой оказался главный герой, Джеймс.

Некоторые пользователи обнаружили, что на PlayStation 5 можно запустить версию игры, датированную апрелем 2023 года. Она содержит множество отличий от финальной версии, включая раннюю реализацию дышащих стен. Это вызвало интерес среди игроков, изучающих различия между сборками.

Bloober Team продолжает развивать ремейк Silent Hill 2, добавляя новые детали и устраняя недостатки. Если вы давно хотели вернуться в пугающий мир Сайлент Хилла, сейчас — отличный момент для этого.