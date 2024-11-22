NVIDIA оставляет RTX 4050 без замены — RTX 5050 станет дорогим решением

По данным менеджера по продукции Lenovo, NVIDIA приняла неожиданное решение: мобильная видеокарта RTX 4050 останется в производстве, поскольку новая RTX 5050 будет нацелена на более высокий ценовой сегмент. Таким образом, у RTX 4050 просто не появится прямого преемника.

В то же время источник сообщил, что другие модели серии RTX 40 планируется полностью вывести из ассортимента и заменить новыми решениями. Ожидается, что анонс мобильных видеокарт RTX 50 состоится в первом квартале 2025 года, хотя пока неизвестно, будут ли они представлены одновременно с настольными версиями.

Что касается характеристик RTX 5050, информация остаётся ограниченной. По слухам, новинка получит графический процессор GB207, 8 ГБ видеопамяти GDDR7 и TDP в 115 Вт.

На фоне таких новостей многим пользователям кажется, что NVIDIA "переигрывает сама себя". Удержание RTX 4050 в нижнем сегменте выглядит попыткой избежать вакуума на рынке, который могла бы создать дорогая RTX 5050. Однако такая стратегия вызывает вопросы: продление жизненного цикла устаревающей модели и замена на более дорогие варианты не слишком порадует бюджетных геймеров и владельцев ноутбуков.

С каждым новым поколением NVIDIA всё больше смещает акцент в сторону топовых решений, оставляя массовый сегмент с минимальным выбором. Тем не менее, спрос на мощные графические ускорители продолжает расти, и новинки серии RTX 50 наверняка найдут свою аудиторию, несмотря на высокую цену.

Пока остаётся только ждать официального анонса, чтобы понять, какие ещё сюрпризы приготовила NVIDIA для своих клиентов.