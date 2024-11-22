Baldur's Gate 3 продолжает бить рекорды через год после релиза

Прошел год с момента выхода Baldur's Gate 3, но игра от студии Larian продолжает набирать популярность. Как сообщают разработчики, ежедневный онлайн увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом, а число игроков на Steam Deck подскочило на впечатляющие 61%.

Ключевым фактором, повлиявшим на рост аудитории, стало внедрение полноценной поддержки модификаций. Теперь пользователи могут с легкостью скачивать и устанавливать моды через встроенный внутриигровой браузер. Это решение открыло новые возможности для кастомизации игрового процесса, что, в свою очередь, вдохнуло свежую жизнь в сообщество игроков.

Baldur's Gate 3 заслуженно носит титул одной из лучших RPG последних лет. Игра предлагает глубокую систему ролевого взаимодействия, продуманный сюжет с множеством ветвлений и запоминающихся персонажей.

Успех Baldur's Gate 3 также связан с высоким качеством исполнения. Графика, музыкальное сопровождение и уникальная атмосфера создают погружение, которого игроки так ждали. Кроме того, продуманная система кооперативного прохождения позволяет наслаждаться игрой как в одиночку, так и в компании друзей.

Сегодня Baldur's Gate 3 — это не только эталон жанра, но и доказательство того, что качественные RPG могут оставаться актуальными даже спустя время. А благодаря модам и постоянной поддержке от Larian, кажется, что игра будет радовать поклонников ещё долгие годы.