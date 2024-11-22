Хидэтака Миядзаки раскрыл планы FromSoftware на будущее

На церемонии Golden Joystick Awards 2024, где дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree получило престижную награду, Хидэтака Миядзаки, руководитель FromSoftware, поделился новостью, которая порадовала поклонников студии: компания активно работает над несколькими новыми играми.

Это заявление вызвало волну восторга в сообществе, ведь каждое новое творение FromSoftware неизменно становится событием в индустрии. После громкого успеха Elden Ring ожидания от новых проектов студии находятся на высочайшем уровне.

История FromSoftware богата культовыми играми. Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice стали эталонами своего жанра, задавая стандарты для игр со сложным, но захватывающим геймплеем. Даже намек на новые проекты вызывает ажиотаж среди фанатов.

Какие именно игры находятся в разработке, пока остается загадкой. Но есть все основания предполагать, что нас ждут не только продолжения уже известных франшиз, но и совершенно новые вселенные. В интервью ранее Миядзаки упоминал, что студия всегда стремится к экспериментам и созданию уникального опыта для игроков.

Теперь поклонникам остается только ждать новых анонсов от FromSoftware. И если судить по прошлым успехам студии, ожидание обязательно будет оправдано.