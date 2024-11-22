Обновления без перезагрузки: Windows 11 выходит на новый уровень

Microsoft внедряет нововведение, которое впервые меняет подход к обновлению её домашних операционных систем. Windows 11 получила первое обновление, не требующее перезагрузки устройства после установки. Этот метод уже давно используется для серверных систем Microsoft, но для домашних версий он стал абсолютной новинкой.

Обновление под кодовым названием KB5046696 уже доступно для пользователей корпоративной версии Windows 11 24H2 Enterprise LTSC, а в ближайшее время его смогут установить владельцы Home и Pro-редакций.

Хотя сам патч не привносит значительных изменений и ограничивается стандартными улучшениями безопасности, важность нововведения заключается в подходе к его установке. Отсутствие необходимости перезагружать устройство после обновления — это огромный шаг к удобству пользователей, особенно тех, кто работает с критически важными задачами и не может позволить себе прерывания.

Такая технология значительно экономит время и ресурсы, особенно в рабочих или серверных средах, где простои недопустимы. Внедрение этого подхода в домашние операционные системы открывает новую главу в развитии экосистемы Windows.

Microsoft отмечает, что это поможет определить перспективы его дальнейшего применения в будущих версиях. Для пользователей это означает меньшие задержки в работе, снижение риска сбоев при обновлении и более плавный опыт взаимодействия с системой.