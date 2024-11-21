Elden Ring и Sekiro могут стать эксклюзивами Sony: Kadokawa обсуждает сделку

Компания Kadokawa подтвердила, что ведёт переговоры с Sony о возможной продаже студии FromSoftware. Окончательное решение ещё не принято, однако, если сделка состоится, Sony сможет стать владельцем не только самой студии, но и прав на её крупнейшие франшизы, включая Elden Ring и Sekiro: Shadows Die Twice.

FromSoftware, одна из самых известных японских студий, известна своими хитами в жанре action-RPG. Её игры, такие как Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring, завоевали миллионы фанатов по всему миру, а Elden Ring стал одной из самых успешных игр 2022 года, собрав более 20 миллионов проданных копий.

Однако эксперты отмечают, что сделка ещё не гарантирована. Kadokawa, материнская компания FromSoftware, оценивает различные варианты, и Sony должна предложить достаточно привлекательные условия, чтобы убедить руководство компании.

Это не первый случай, когда крупные корпорации пытаются укрепить свои позиции за счёт студий. Microsoft ранее приобрела ZeniMax и Activision Blizzard, добавив к своему портфолио такие франшизы, как The Elder Scrolls, Call of Duty и Diablo.

Если сделка между Kadokawa и Sony состоится, это может стать ещё одним шагом к консолидации игровой индустрии, где крупные корпорации скупают успешные студии, оставляя игроков в ожидании: останутся ли их любимые франшизы доступными для всех или станут эксклюзивами одной платформы.



