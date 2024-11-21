Новое обновление Star Wars Outlaws: улучшения, о которых просили игроки

Разработчики Star Wars Outlaws объявили о скором выходе обновления 1.4, которое станет доступным уже 21 ноября. Патч привнесёт множество изменений, направленных на улучшение игрового процесса и расширение стратегических возможностей для игроков.

Одним из самых заметных изменений стала система уязвимых точек. Теперь игроки смогут наносить критический урон противникам, поражая их слабые места. Точные выстрелы будут сопровождаться эффектными анимациями, делая боевые сцены ещё более зрелищными.

Также переработке подверглись характеристики всех типов оружия: точность, отдача и скорострельность были оптимизированы. Механика попаданий в голову стала более реалистичной — такие выстрелы теперь оказывают значительное влияние на исход боя.

Враги тоже получили изменения: их броня и здоровье были пересмотрены, чтобы сделать бои разнообразнее. Теперь противники реагируют на атаки по-разному, что добавляет игре динамики.

Система укрытий теперь предоставляет игрокам больше свободы. Камера перестала автоматически выбирать, с какой стороны герой займёт позицию, а новая механика прицеливания позволяет вручную менять угол обзора. Эти изменения значительно расширяют тактические возможности во время боёв.

Главная героиня Кей Весс теперь может использовать своё оружие не только в сражениях, но и в исследовании мира. Например, бластер можно задействовать взаимодействии с объектами.

Кроме того, у оружия Кей появились новые модули, способные пробивать укрытия и увеличивать урон по врагам. Это особенно пригодится в напряжённых схватках, где важна каждая секунда.

Противники стали более непредсказуемыми. Их действия теперь адаптируются к ситуации, делая схватки сложнее и интереснее. Игрокам придётся тщательнее продумывать свою тактику, чтобы справляться с новыми вызовами.