Remedy работает над четырьмя играми, включая загадочный новый проект

Remedy Entertainment продолжает удивлять фанатов новыми проектами. Студия подтвердила, что в разработке находятся сразу четыре ключевые игры: Control 2, кооперативный спин-офф FBC: Firebreak, ремейки первых двух частей Max Payne (которые выйдут как единая игра), а также неанонсированный проект.

Последний, как отмечают представители Remedy, находится на ранних этапах производства, и пока компания не видит смысла раскрывать о нем подробности. Несмотря на это, фанаты уже строят догадки о том, чем может стать этот новый проект. Возможно, он будет развивать одну из уже существующих франшиз студии, таких как Control или Alan Wake, которые Remedy активно планирует превратить в мировые бренды к 2030 году.

Внимания заслуживает и FBC: Firebreak, созданный на стыке вселенной Control и жанра кооперативных игр. Решение Remedy разработать такой проект было обусловлено интересом аудитории к подобному формату.

Интерес к ремейкам Max Payne также остается высоким. Объединение первых двух частей культовой серии в одну игру может привлечь как фанатов оригинала, так и новых игроков, особенно если обновление будет выполнено на высоком уровне.

За последние годы Remedy зарекомендовала себя как студия, создающая уникальные проекты с глубоким сюжетом, мрачной атмосферой и инновационной механикой. Учитывая их амбициозные планы по развитию своих франшиз, можно ожидать, что новые игры студии продолжат радовать как преданных фанатов, так и новых игроков.

Что касается загадочного проекта, вероятно, подробности о нем появятся не скоро. Однако тот факт, что Remedy продолжает активно развиваться и экспериментировать, вселяет уверенность в светлое будущее студии и ее игр.