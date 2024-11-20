Решение суда против Google: как это повлияет на Firefox

Суд в США вынес решение, которое может серьёзно повлиять на развитие веб-браузера Firefox. Антимонопольное дело против Google завершилось запретом на продвижение поискового сервиса через партнёрские программы. Одной из таких программ является соглашение с Mozilla, обеспечивающее использование Google в Firefox по умолчанию. Этот контракт приносил Mozilla около 80% дохода, что делало его ключевым для поддержки разработки браузера и его движка.

Решение суда может оказаться губительным для Firefox. Без стабильного источника финансирования Mozilla, вероятно, сократит или вовсе прекратит разработку браузера, сосредоточившись на других проектах. Уже сейчас компания проводит опросы среди пользователей, обсуждая своё будущее без упоминания о веб-браузинге.

Mozilla, возможно, переориентируется на грантовые программы и проекты, не связанные с браузерами. Открытый исходный код Firefox позволяет сообществу продолжать поддерживать продукт, но отсутствие активной разработки замедлит его развитие и снизит уровень безопасности.

Ирония в том, что судебное решение, направленное на ослабление монополии Google, может усилить её. Потенциальное исчезновение Firefox — одной из главных альтернатив Chrome — оставляет меньше выбора пользователям. Хотя антимонопольные органы намерены добиваться дальнейших ограничений для Google, в том числе возможной продажи Chrome, эти шаги требуют времени и значительных усилий.

На фоне этих событий будущее Firefox остаётся туманным. Потеря такого браузера может стать ударом по разнообразию рынка и укрепить позиции крупных игроков, что противоречит изначальным целям антимонопольного регулирования.