Студия Remedy поделилась своими выводами по продажам Alan Wake 2. На данный момент игра разошлась тиражом 1,8 миллиона копий, что соответствует прогнозам разработчиков. Однако из-за более высокого, чем предполагалось, бюджета проект пока остаётся убыточным, что вызывает определённое недовольство студии.
Несмотря на это, Remedy положительно оценивает текущую ситуацию. В условиях жёсткой конкуренции на рынке игра демонстрирует стабильные результаты. Важно отметить, что Alan Wake 2 пока не участвовала в крупных распродажах и продаётся по высокой цене, что даёт разработчикам надежду на долгосрочный успех.
Этот проект стал значимым шагом для студии, позволяя раскрыть её творческий потенциал. Remedy подчеркнула, что сотрудничество с Epic Games оказалось правильным выбором. По словам представителей компании, ни один другой издатель, скорее всего, не позволил бы студии так свободно реализовать её видение игры.
Remedy уверена, что в долгосрочной перспективе Alan Wake 2 сможет достичь прибыльности. Студия планирует и дальше поддерживать проект, включая возможное развитие вселенной игры. Учитывая растущую популярность цифровых релизов и стремление студии сохранить творческую независимость, будущее у Alan Wake 2 выглядит обнадёживающе.
На данный момент игрокам остаётся только ждать, какие новые проекты приготовит Remedy, и наблюдать за дальнейшим развитием Alan Wake 2.