Remedy о продажах Alan Wake 2: бюджет выше прогноза, но результат радует

Студия Remedy поделилась своими выводами по продажам Alan Wake 2. На данный момент игра разошлась тиражом 1,8 миллиона копий, что соответствует прогнозам разработчиков. Однако из-за более высокого, чем предполагалось, бюджета проект пока остаётся убыточным, что вызывает определённое недовольство студии.

Несмотря на это, Remedy положительно оценивает текущую ситуацию. В условиях жёсткой конкуренции на рынке игра демонстрирует стабильные результаты. Важно отметить, что Alan Wake 2 пока не участвовала в крупных распродажах и продаётся по высокой цене, что даёт разработчикам надежду на долгосрочный успех.

Этот проект стал значимым шагом для студии, позволяя раскрыть её творческий потенциал. Remedy подчеркнула, что сотрудничество с Epic Games оказалось правильным выбором. По словам представителей компании, ни один другой издатель, скорее всего, не позволил бы студии так свободно реализовать её видение игры.

Remedy уверена, что в долгосрочной перспективе Alan Wake 2 сможет достичь прибыльности. Студия планирует и дальше поддерживать проект, включая возможное развитие вселенной игры. Учитывая растущую популярность цифровых релизов и стремление студии сохранить творческую независимость, будущее у Alan Wake 2 выглядит обнадёживающе.

На данный момент игрокам остаётся только ждать, какие новые проекты приготовит Remedy, и наблюдать за дальнейшим развитием Alan Wake 2.