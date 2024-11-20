ChromeOS уходит в прошлое: Android станет новой ОС для ПК

Google, похоже, готовится к завершению пути своей настольной операционной системы ChromeOS, которая за 15 лет существования так и не смогла выйти на лидирующие позиции на рынке. Согласно последним данным, её доля на мировом рынке составляет всего 2,12%, что явно не оправдывает вложенных усилий.

Как сообщает портал Liliputing, компания намерена заменить ChromeOS на более универсальную платформу — Android. Планируется, что некоторые функции ChromeOS будут интегрированы в Android, чтобы сделать использование этой системы на настольных компьютерах и ноутбуках максимально удобным.

Переход на Android в качестве единой экосистемы может стать серьёзным шагом для Google, направленным на упрощение управления платформами и усиление конкуренции с Windows и macOS. Android, который уже доминирует на рынке мобильных устройств, может получить новые возможности и расширить своё присутствие в сегменте настольных компьютеров.

Эксперты полагают, что такая стратегия позволит Google сосредоточиться на развитии одной платформы, улучшая её функционал и оптимизацию под широкий спектр устройств. Это также может быть привлекательным для разработчиков, которым станет проще адаптировать свои приложения под разные форматы устройств.

Если слухи подтвердятся, пользователи ChromeOS могут ожидать плавного перехода на обновлённый Android с улучшенной функциональностью для настольных ПК и ноутбуков. Такой шаг позволит Google создать более цельную экосистему, где устройства будут работать в едином ключе, будь то смартфон, планшет или ноутбук.

Этот шаг отражает общую тенденцию к унификации операционных систем. Apple уже активно интегрирует функции iOS в macOS, а Microsoft делает Windows всё более похожей на свои мобильные платформы. Возможно, переход на Android даст Google шанс занять более сильную позицию в борьбе за место на рынке настольных систем.