Переговоры Sony и Kadokawa: FromSoftware на пороге изменений

По информации издания Reuters, Sony ведёт активные переговоры с Kadokawa Corporation о покупке игрового подразделения, куда входит и студия FromSoftware. Если сделка состоится, официальное объявление может появиться уже в ближайшие недели.

FromSoftware, создатели таких культовых игр, как Dark Souls, Elden Ring и Bloodborne, является одной из самых влиятельных студий последних десятилетий. Покупка этой компании Sony может серьёзно повлиять на доступность её игр для широкой аудитории, особенно для игроков из регионов, где политика PlayStation Network ограничивает возможности покупки игр.

Если сделка будет заключена, вполне возможно, что новые проекты FromSoftware станут эксклюзивами для платформ Sony. Это вызывает беспокойство у фанатов, поскольку предыдущие приобретения Sony иногда сопровождались ограничением доступа к играм на других платформах.

Для сравнения, недавние слияния в игровой индустрии, такие как покупка Activision Blizzard компанией Microsoft, сопровождались заявлениями о сохранении доступности крупных франшиз, включая Call of Duty. Политика Sony в этом отношении нередко кажется более жёсткой и ориентированной на платформенные эксклюзивы.

Причины, по которым Kadokawa может пойти на сделку, пока остаются неизвестными. Однако это может быть связано с желанием сосредоточиться на других направлениях бизнеса, таких как издательство и медиа.

Если FromSoftware станет частью Sony, игроки на других платформах, таких как Xbox и ПК, могут столкнуться с ограниченным доступом к будущим проектам студии. Кроме того, региональные ограничения PlayStation Network могут ещё больше усложнить покупку игр в определённых странах.