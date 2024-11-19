M4 Max тянет Cyberpunk 2077 и конкурирует с Nvidia

Apple снова удивляет: их чип M4 Max показал впечатляющую производительность. В тестах Blender графическая составляющая нового процессора Apple сравнялась с видеокартой Nvidia RTX 3080 Ti и даже обошла RTX 4070. На Mac mini с чипом M4 Max без проблем запускается Cyberpunk 2077, что подтверждает высокий игровой потенциал новинки.

Однако Nvidia RTX 4090 остаётся впереди — её производительность почти вдвое выше. Но Apple готовит достойный ответ в виде M4 Ultra, который объединяет два M4 Max. Этот чип может составить серьёзную конкуренцию топовым решениям Nvidia.

Производительность Apple в области GPU продолжает расти. Уже первые тесты показали, что M4 Max готов потеснить видеокарты Nvidia среднего уровня и предтопового уровня прошлых поколений, что особенно важно для тех, кто использует устройства Apple для игр и работы с графикой.

С ростом мощностей Mac становится всё более привлекательным решением для геймеров, особенно с учётом особой экосистемы Apple, в которой соединены все устройства компании.