Утечка S.T.A.L.K.E.R. 2 - первые отзывы о геймплее и графике

За несколько недель до официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть просочилась информация о проекте, благодаря людям, которые заполучили копию игры раньше времени. Они опубликовали несколько снимков экрана и поделились первыми впечатлениями от геймплея.

Одной из главных тем обсуждения стала производительность игры на консолях. На Xbox Series X в режиме качества игроки отметили «рваную» работу при 30 FPS, что может повлиять на общее восприятие игры. Однако в режиме производительности всё стабильно, с уверенными 60 FPS. Графика вызвала смешанные отклики: одни остались довольны визуальным стилем и атмосферой, другие же посчитали, что она не соответствует ранее заявленным ожиданиям.

По словам поигравших, S.T.A.L.K.E.R. 2 погружает в атмосферный мир, где даже вступительный пролог оставляет сильное впечатление. Оптимизация вызывает небольшие вопросы: встречаются микрофризы, однако ничего критического для полноценной игры замечено не было. Также отмечены удобное управление на геймпаде и отзывчивость интерфейса.

Те, кто успел пройти начальную часть игры и исследовать её открытый мир, предполагают, что финальная версия получит высокие оценки, на уровне 8-9 баллов. Несмотря на утечку, команда разработчиков из GSC Game World пока не давала комментариев.

S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся одной из самых ожидаемых игр, и её релиз может стать важным событием для индустрии. Уже сейчас многие сравнивают предстоящий проект с предыдущими частями серии, вспоминая уникальную атмосферу Зоны и насыщенный геймплей. Официальный запуск игры должен ответить на вопросы о её оптимизации и графике, а пока поклонники серии продолжают ждать релиза, обсуждая детали утечки.