Ридли Скотт снова в центре внимания: успех «Гладиатора 2» на старте

Сиквел культового фильма «Гладиатор» Ридли Скотта впечатляюще стартовал на международной арене. За первый уикенд проката за пределами США картина собрала $87 миллионов, что стало лучшим открытием в карьере режиссёра. Этот результат также установил новый рекорд среди фильмов с рейтингом R, выпущенных киностудией Paramount.

Вместе с тем, релиз в США намечен на следующую неделю, и аналитики прогнозируют ещё более внушительные кассовые сборы, учитывая сильное стартовое начало. Учитывая производственный бюджет фильма, который оценивается в $210 миллионов, сборы за первый уикенд дают основания надеяться на его финансовый успех.

Сюжет «Гладиатора 2» продолжает исследовать мир древнего Рима, расширяя историю, начатую в первой части. Поклонники оригинального фильма с нетерпением ждут увидеть, каким образом Ридли Скотт развил сюжет, ставший популярным в начале 2000-х.

Кроме того, сиквел уже получил положительные отзывы за качество постановки, что может способствовать его дальнейшему успеху в прокате. Вопрос, сможет ли «Гладиатор 2» повторить феноменальную популярность оригинала, остаётся открытым, но первые результаты демонстрируют значительный интерес зрителей по всему миру.