Denuvo снова в центре скандала: утечки Dragon’s Dogma 2 и Assassin’s Creed Mirage

В сети оказались дебаг-версии сразу двух крупных игр — Dragon’s Dogma 2 и Assassin’s Creed Mirage. Обе сборки вышли без знаменитой (и крайне спорной) защиты Denuvo.

Доступный билд Dragon’s Dogma 2 датируется 27 февраля 2024 года. Эта версия (1.0.0.1) содержит дебаг-меню в настройках, что указывает на её использование разработчиками для внутренних тестов. Релиз состоялся 21 марта 2024 года, и с тех пор игра оставалась недоступной для взлома, несмотря на критику за низкую производительность, которую, по мнению игроков, отчасти вызвала Denuvo.

В случае с Assassin’s Creed Mirage речь идёт о версии 1.0.6, созданной в декабре 2023 года, актуальная версия (1.0.8) всё ещё защищена.

Denuvo часто называют "раком" игровой индустрии из-за её влияния на производительность игр. Несмотря на громкие заявления разработчиков о защите от пиратства, игроки отмечают значительное падение FPS и проблемы с оптимизацией в играх, использующих эту систему.

Утечки подобных билдов только подогревают дебаты о необходимости использования Denuvo. Многие считают, что такие меры защиты наносят вред не пиратам, а добросовестным покупателям. Игры без Denuvo, как правило, работают быстрее, и случаи, когда разработчики убирают защиту после релиза, становятся всё более частыми.