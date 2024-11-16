ChatGPT официально вышел для Windows

OpenAI официально выпустила приложение ChatGPT для Windows. Ранее доступ к программе имели только подписчики платных тарифов, но теперь установить её может любой желающий. Приложение поддерживает ключевые функции: голосовой ввод, загрузку файлов и доступ в интернет.

Новое приложение позволяет более комфортно взаимодействовать с искусственным интеллектом. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и полноценной интеграции с операционной системой Windows, пользователи могут задавать вопросы, запускать проекты или работать с документами прямо через компьютер.

Программа предлагает те же возможности, что и веб-версия, включая доступ к обновленным моделям OpenAI. Однако заметным плюсом стала возможность работы в отдельном приложении без необходимости открывать браузер.

Выход приложения стал ожидаемым шагом, ведь популярность ChatGPT продолжает расти. Пользователи уже оценили преимущества голосового ввода, что делает общение с ИИ ещё более удобным.

OpenAI активно развивает свои сервисы, расширяя охват аудитории. Выпуск приложения для Windows — это только начало. Многие ожидают, что в будущем функционал будет расширен за счёт интеграции с другими сервисами, включая возможности работы с мультимедиа или сторонними приложениями.

Для тех, кто заинтересован в установке, достаточно скачать программу с официального сайта OpenAI. Приложение поддерживает Windows 10 и новее.

Для пользователей из России есть одно важное ограничение — сервис по умолчанию недоступен для IP-адресов из страны.