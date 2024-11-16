Grove Street Games лишилась места на заставке GTA: The Trilogy

Rockstar Games приняла решение удалить логотип Grove Street Games — студии, занимавшейся созданием ремастеров GTA: The Trilogy, — из стартовой заставки сборника. Тем не менее, в финальных титрах упоминание разработчиков все еще сохранилось.

Новость вызвала неоднозначную реакцию как в игровом сообществе, так и среди сотрудников Grove Street Games. Глава студии назвал поступок Rockstar «плохим шагом», выразив недовольство публично. Однако многие игроки считают, что такое решение вполне оправдано, ведь релиз обновленных версий классических GTA оказался проблемным: в играх присутствовали многочисленные баги, а визуальные изменения вызвали шквал критики.

Сборник, включающий обновленные версии GTA III, Vice City и San Andreas, стал объектом пристального внимания еще до выхода, но, к сожалению, разочаровал фанатов своим качеством. Проблемы с оптимизацией, спорные изменения дизайна и общее впечатление от ремастеров поставили под удар репутацию как Grove Street Games, так и самой Rockstar.

Игровое сообщество активно обсуждает, что решение убрать логотип студии из заставки является символическим жестом, демонстрирующим недовольство Rockstar качеством выполненной работы. Многие фанаты уверены, что трилогия заслуживала гораздо более бережного подхода.

На релизе сборник сопровождали не только баги, но и ощущение, что классические GTA были недооценены самими создателями ремастеров. Grove Street Games стала объектом массовой критики, и этот шаг Rockstar только подтверждает, что студия могла допустить серьезные ошибки.

Удаление логотипа — не просто косметическая мера, а сигнал о том, что Rockstar осознает недовольство игроков. Напомним, что недавно вышло обновление для сборника ремастеров, которое вернуло классическое освещение в игры и исправило множество багов.