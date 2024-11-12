Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition на ПК: теперь действительно можно играть

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition оставил поклонников серии с разочарованием: качество игры на старте было далеко от идеала, и фанаты получили изобилие багов, неудачные изменения в графике и проблемы с оптимизацией. Однако спустя время разработчики продолжают работу над улучшением трилогии и выпустили очередное масштабное обновление для версии на ПК.

Основное новшество — перенесенное из продвинутой мобильной версии освещение, которое ближе к оригинальной атмосфере игр. Благодаря этому добавлению локации выглядят более знакомыми и естественными, возвращая игрокам ностальгическое чувство. Кроме того, обновление внесло целый ряд исправлений багов, чтобы сделать игровой процесс более плавным и приятным.

На момент релиза Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition стало одним из самых спорных переизданий в игровой индустрии, но текущие изменения дают шанс игре на реабилитацию. Теперь поклонники культовой трилогии могут с новыми глазами взглянуть на улучшенную версию любимых городов и персонажей.