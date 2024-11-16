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Amogus54
Мэтт Ривз: Брюс Уэйн столкнётся с "внутренними демонами" в Бэтмене 2
Мэтт Ривз обещает «сломленного» Бэтмена в своём сиквеле

Мэтт Ривз, режиссёр перезапуска франшизы о Бэтмене, поделился подробностями о том, каким будет Брюс Уэйн в грядущем сиквеле. По его словам, персонаж Роберта Паттинсона будет переживать непростые времена. После событий первого фильма Бэтмен чувствует ответственность за всё, что происходит в Готэме, и начинает терять веру в себя.

«На его плечи ложится ещё большее бремя. Мы продолжаем исследовать внутренний мир персонажа, для меня это ключевая цель. Ему невероятно трудно быть Бэтменом», — объяснил Ривз.

Также режиссёр прокомментировал отсутствие Тёмного рыцаря в мини-сериале «Пингвин», который станет связующим звеном между фильмами: «Он физически не может быть повсюду. Готэм охвачен хаосом, преступность растёт, и у него есть дела поважнее».

На этом интересные детали о бэт-вселенной Ривза не заканчиваются. Поклонники обнаружили намёк на появление нового культового злодея — Пугала. Внимательные зрители заметили, что в одном из эпизодов «Пингвина» доктор Джулиан использует подозрительные инструменты, которые могут быть связаны с созданием токсина страха. Кроме того, распространяемые через преступную сеть Пингвина грибы, возможно, играют ключевую роль в его превращении в Пугало.

Фанаты уже строят теории о том, что доктор Джулиан мог проверить эффект галлюцинаций на Софии, прежде чем использовать своё изобретение на всём Готэме.

Тем временем, ожидание нового Бэтмена набирает обороты. После успешного первого фильма зрители возлагают большие надежды на сиквел. Сложный, психологически насыщенный образ Тёмного рыцаря стал отличительной чертой франшизы Ривза, а возможное появление Пугала добавляет ещё больше интриги.

#кино #фильмы #новости кино #batman #бэтмен #мэтт ривз
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