Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
LEGO Horizon Adventures провалилась в Steam и стала худшим показателем PlayStation
LEGO Horizon Adventures: худший запуск среди игр PlayStation на ПК

LEGO Horizon Adventures, очередной проект от PlayStation, дебютировала в Steam с крайне слабым результатом. Согласно данным SteamDB, на пике игру одновременно запускали всего 602 человека. Для сравнения, предыдущий рекорд низкой популярности держала Sackboy: A Big Adventure с 610 игроками, несмотря на невысокие ожидания от проекта на ПК.

Этот результат делает LEGO Horizon Adventures самой слабой среди всех портов PlayStation на ПК. Даже игры с менее раскрученными франшизами, вроде Returnal или Uncharted: Legacy of Thieves Collection, стартовали куда успешнее.

Лего-игры всегда славились своей простотой и лёгкой атмосферой, позволяя игрокам расслабиться и насладиться креативными мирами. Однако попытка объединить стиль LEGO с франшизой Horizon, похоже, не пришлась по вкусу широкой аудитории. Многие игроки отмечают, что серии Horizon, несмотря на амбициозные проекты и красивые миры, часто не хватает той самой «искры», которая делает игры запоминающимися.

LEGO Horizon Adventures могла бы стать мостом между фанатами двух миров, но в итоге проект вызвал лишь разочарование. Некоторые пользователи предполагают, что неудачу вызвали завышенные ожидания от эксперимента с LEGO в мире Horizon. На фоне общего упадка интереса к франшизе, добавление Лего-формата не смогло вдохновить аудиторию.

Хотя серия LEGO остаётся важным игроком на рынке казуальных игр, её сотрудничество с популярными брендами не всегда приводит к успеху. Возможно, в будущем PlayStation сделает выводы и сосредоточится на адаптации более подходящих франшиз для LEGO-формата.

#sony #steam #новости игр #новости игровой индустрии #lego #lego horizon adventures
+
Написать комментарий (0)
Nvidia подготовила лимитированную RTX 4080 Super и новую версию Half-Life 2 с трассировкой лучей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
7
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
59
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
29
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
3
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
1
Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
2
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
+
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Компания TSMC достигла 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов
1
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Oppo запускает магнитные аккумуляторы
+
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
55
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
13
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
73
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
58

Сейчас обсуждают

Kurkukormislo
23:09
Ну ему то норм, он такой агрегат собрал для охлаждения 7900 XTX, вбухав в него дофига, так что за ним дело не станет
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Марлен Багаутдинов
23:02
Без показа механизации воздухозаборника не поймёшь на что он рассчитан. Да и гиперзвуковой стелс это мало реальный вариант
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
DonCarleone
22:49
ну и присядешь потом, лет эдак на 15
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Bearcub
22:48
Да он даже комиком был бездарным.
«Минска-3 не будет»: Зеленский спешно отреагировал на телефонный разговор Путина и Шольца
Green Summer
22:45
Фанат одесского карлана что-то пукает
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Your Joy
22:28
У Криса всё хорошо со ск42 и стар ситизен. Достаточно посмотреть на представленный геймплей в октябре этого года. Сейчас фильмы так не снимают, как катсцнны в ск42. Долго да, но появился придел, когда...
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
Eppius
22:22
Я смотрю бывший комик не унывает.
«Минска-3 не будет»: Зеленский спешно отреагировал на телефонный разговор Путина и Шольца
valera60
22:19
Он ни когда не был клоуном - он "ШУТ"...Читайте больше и развивайтесь...
Зеленский рассказал про новый план, на этот раз – «план стойкости»
Vetali
22:18
А в каком виде воспринимает Россию Китай? :D
Зеленский считает, что администрация Трампа может ускорить окончание украинского кризиса
Eppius
22:17
Пипец столько денег идиоты истратили на всякое бесполезное для них железо.
Депутаты Госдумы РФ хотят заставить Apple пойти на уступки, открыв доступ для магазина RuStore
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем