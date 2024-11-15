LEGO Horizon Adventures: худший запуск среди игр PlayStation на ПК

LEGO Horizon Adventures, очередной проект от PlayStation, дебютировала в Steam с крайне слабым результатом. Согласно данным SteamDB, на пике игру одновременно запускали всего 602 человека. Для сравнения, предыдущий рекорд низкой популярности держала Sackboy: A Big Adventure с 610 игроками, несмотря на невысокие ожидания от проекта на ПК.

Этот результат делает LEGO Horizon Adventures самой слабой среди всех портов PlayStation на ПК. Даже игры с менее раскрученными франшизами, вроде Returnal или Uncharted: Legacy of Thieves Collection, стартовали куда успешнее.

Лего-игры всегда славились своей простотой и лёгкой атмосферой, позволяя игрокам расслабиться и насладиться креативными мирами. Однако попытка объединить стиль LEGO с франшизой Horizon, похоже, не пришлась по вкусу широкой аудитории. Многие игроки отмечают, что серии Horizon, несмотря на амбициозные проекты и красивые миры, часто не хватает той самой «искры», которая делает игры запоминающимися.

LEGO Horizon Adventures могла бы стать мостом между фанатами двух миров, но в итоге проект вызвал лишь разочарование. Некоторые пользователи предполагают, что неудачу вызвали завышенные ожидания от эксперимента с LEGO в мире Horizon. На фоне общего упадка интереса к франшизе, добавление Лего-формата не смогло вдохновить аудиторию.

Хотя серия LEGO остаётся важным игроком на рынке казуальных игр, её сотрудничество с популярными брендами не всегда приводит к успеху. Возможно, в будущем PlayStation сделает выводы и сосредоточится на адаптации более подходящих франшиз для LEGO-формата.