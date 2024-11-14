TSMC в Аризоне: проблемы с персоналом и обвинения в дискриминации

На заводе TSMC в Аризоне разгорается конфликт между американскими сотрудниками и тайваньским руководством компании. Тайваньский производитель микрочипов, стремящийся наладить производство в США, столкнулся с трудностями в подборе кадров. В результате, значительная часть рабочих (около 2200 человек) была привезена из Тайваня, так как найти квалифицированных специалистов в США оказалось непросто.

Вскоре после открытия завода американские сотрудники начали увольняться, заявив, что работа в TSMC требует слишком строгой дисциплины. В ответ на нехватку персонала компания снова привлекла работников из Тайваня. Теперь более половины сотрудников завода – это приглашенные специалисты с родины компании.

Однако ситуация на этом не успокоилась. Американские работники подали коллективный иск против TSMC, обвиняя компанию в дискриминации по национальному признаку, утверждая, что тайваньским сотрудникам предоставляются привилегии и лучшие условия труда. Руководство компании утверждает, что причиной конфликта стала нехватка квалифицированных кадров в США. По словам Морриса Чанга, основателя TSMC, культура производства в США сильно отличается, и это приводит к разногласиям и недопониманию.

Кроме того, появились слухи, что компания договорилась с азиатским хедхантером, который будет привлекать новых сотрудников из Тайваня с более выгодными условиями, чем на их родине. Это решение вызывает недовольство среди американских сотрудников, считающих, что их дискриминируют.



