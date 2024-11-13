Новые горизонты для PlayStation: Hellblade 2, Starfield и Halo могут выйти на PS5

Недавно в интернете появились слухи, что Hellblade 2 выйдет на PS5 в 2025 году с поддержкой 4K-разрешения и 60 кадров в секунду. Информацию опубликовал блогер HipHopGamer, что привлекло внимание фанатов обеих платформ. Напомним, что он ранее делал точные прогнозы, включая анонс PSSR, поэтому на Reddit некоторые пользователи считают его источник заслуживающим внимания, хотя официальных подтверждений пока нет.

Hellblade 2: Senua’s Saga – продолжение знаменитой Hellblade: Senua’s Sacrifice, рассказывающей историю Сенуи, молодой воины, которая погружается в мистическое путешествие, сталкиваясь с собственными внутренними демонами. Первая игра покорила сердца игроков благодаря уникальному визуальному стилю, психологической глубине и захватывающему сюжету.

Блогер также упомянул, что культовые тайтлы Starfield и Halo, которые долгое время были эксклюзивами Xbox, также могут появиться на PlayStation, хотя конкретных дат нет. Однако фанаты PlayStation сохраняют осторожный оптимизм, ведь если слухи подтвердятся, это откроет новый этап в индустрии: когда значимые эксклюзивы будут доступны широкой аудитории на разных платформах.