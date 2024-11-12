Stellar Blade готовится покорить ПК: выпуск назначен на 2025 год

Компания Shift Up объявила о выходе своего хита Stellar Blade на ПК в 2025 году. Это стало известно из недавнего финансового отчета студии, где они также подчеркнули высокий интерес аудитории к проекту. Игра, в центре которой стоит яркая и привлекательная главная героиня, уже успела завоевать внимание на PS5 благодаря своим динамичным боям и насыщенной графике. Разработчики продолжают активно поддерживать проект, регулярно выпуская обновления и патчи, чтобы удерживать интерес к своей популярной игре.

Shift Up с оптимизмом оценивают перспективы Stellar Blade на ПК. С учетом растущей популярности Steam и успехов других крупных тайтлов, таких как Black Myth: Wukong, студия ожидает, что ПК-версия покажет себя еще лучше, чем на PlayStation 5. Это открывает новые возможности для расширения аудитории и привлечения игроков, привыкших к экшен-играм на ПК.



