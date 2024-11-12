Слухи о "Тачки 4" всплыли на D23 в Бразилии, но анонс откладывается

На выставке D23, которая прошла в Бразилии, посвященной анонсам проектов Disney, фанаты ожидали громких новостей, включая возможный анонс четвертой части популярной франшизы "Тачки". На официальном сайте ивента появился опрос, где посетителей спрашивали, какие проекты они ждут больше всего, и среди вариантов ответа обнаружилась строчка "Тачки 4". Это дает основания полагать, что студия уже начала разработку продолжения, но пока решила отложить официальное заявление на более поздний срок.

Напомним, что D23 — одно из крупнейших мероприятий, где Disney представляет свои будущие проекты и делится новостями с фанатами. Мероприятие проводится раз в два года, и каждый раз на него возлагают большие надежды поклонники различных франшиз Disney и Pixar.

Франшиза "Тачки" пользуется невероятной популярностью по всему миру, особенно среди юных зрителей. История о гоночном автомобиле Молнии Маккуине стала культурным феноменом, породив несколько полнометражных фильмов, множество короткометражек, сериалы и даже тематические парки развлечений. Последний фильм "Тачки 3" вышел в 2017 году, и поклонники с тех пор ждут продолжения.

Теперь, когда слухи о "Тачках 4" подтверждаются упоминанием на официальном сайте D23, ожидание становится еще более напряженным. Возможно, студия готовит для нас что-то масштабное и хочет доработать проект перед тем, как представить его миру.