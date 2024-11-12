Black Myth: Wukong взлетела в продажах и помогла PS5

Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong, вероятно, стала ключевым фактором роста продаж игр для PlayStation 5 за последнее время. Во втором квартале 2024 года в финансовом отчёте Sony указывается значительный рост интереса к играм сторонних разработчиков благодаря новым успешным проектам и франшизам. Хотя Sony напрямую не назвала конкретные тайтлы, эксперты предполагают, что именно Black Myth: Wukong внесла существенный вклад.

Эта игра быстро привлекла внимание геймеров своим высоким качеством, впечатляющей графикой и увлекательным игровым процессом, воссоздающим мир китайской мифологии. Игроки и критики положительно оценили старания разработчиков из Китая, отметив, что Black Myth: Wukong стала одним из лучших примеров амбициозного проекта от студии Game Science. В игре отлично проработаны персонажи и детали, а также сложные бои с боссами, которые делают прохождение настоящим испытанием.

Успех Black Myth: Wukong не только поднимает продажи игр для PS5, но и укрепляет позиции китайских разработчиков на мировом рынке. В последние годы внимание к китайской игровой индустрии существенно возросло, и качественные проекты, такие как Black Myth: Wukong, помогают расширить географию популярных игровых тайтлов и укрепить доверие к разработчикам из Китая.