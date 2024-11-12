Игроки против Ubisoft: массовый иск из-за отключения серверов The Crew

Фанаты гоночного экшена The Crew обратились в суд с коллективным иском против Ubisoft после того, как компания неожиданно отключила игровые серверы, лишив игроков доступа к контенту, за который они заплатили. Фанаты утверждают, что Ubisoft не предоставила заранее уведомления о закрытии серверов, что нарушает законы о защите прав потребителей в штате Калифорния.

Ubisoft выпустила The Crew в 2014 году и, по словам истцов, обещала постоянный доступ к онлайн-функциям игры. Однако, спустя десять лет, сервера были отключены, оставив геймеров без возможности играть в проект, который они считали своим. В иске говорится, что Ubisoft фактически продала пользователям не саму игру, а лишь временную лицензию на её использование, что вызвало негодование у сообщества.

Многие фанаты возмущены: они уверены, что Ubisoft должна понести ответственность за свои действия. Если суд удовлетворит иск и присвоит ему статус коллективного, к делу смогут присоединиться и другие американские игроки, столкнувшиеся с аналогичными проблемами.



