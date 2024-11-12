Новый проект от разработчиков Black Mesa — командный шутер Rogue Point в раннем доступе

Разработчики из Crowbar Collective, известные по ремейку Black Mesa, анонсировали новый проект — кооперативный шутер Rogue Point. Игра предложит динамичные миссии с элементами roguelite, где тактика и стратегическое планирование играют ключевую роль. Как сообщается, проект выйдет в раннем доступе на платформе Steam в 2025 году, и разработчики планируют активно учитывать отзывы сообщества для его дальнейшего улучшения.

В Rogue Point игроков ждёт арсенал из 22 видов оружия, 11 тактических устройств и 25 дополнительных аксессуаров, а также обширная система кастомизации с 55 косметическими предметами. Игра создается для кооперативного прохождения, поддерживающего до четырёх человек, и включает разнообразные миссии, где каждый игрок сможет проявить себя в бою и стратегическом планировании.

По сюжету, Rogue Point расскажет о мире корпоративных войн, где частные армии стали обычным явлением благодаря приложению MERX. Игроки возьмут на себя роль элитного отряда, который сражается против наемников и корпораций, жаждущих власти. В рамках кампании команде предстоит выполнять сложные рейды, сражаться с продвинутыми ИИ-врагами и побеждать мощных «пятизвездочных» наемников, обладающих уникальными способностями.

Каждая миссия проходит на одной из четырёх больших карт — аэропорту, торговом центре, офисе и нефтяной платформе. Эти локации будут меняться благодаря системе рандомизации, создавая уникальные условия для каждого прохождения. ИИ-враги в Rogue Point также делятся на несколько классов, таких как Солдат, Берсеркер, Снайпер и Здоровяк, каждый из которых обладает своими характеристиками и стилем боя.

Rogue Point обещает стать идеальной площадкой для поклонников тактических шутеров, которые оценят как напряженные бои, так и многообразие стратегий и тактических решений. Crowbar Collective не останавливается на достигнутом после успеха Black Mesa и вновь стремится предложить игрокам захватывающий опыт, который можно будет развивать и улучшать на протяжении долгого времени.