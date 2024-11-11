GamesVoice успешно собрала средства на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

Российская студия GamesVoice завершила сбор средств на создание неофициальной русской озвучки для ремейка культовой игры Silent Hill 2. Кампания по сбору финансирования стартовала 6 октября, и за короткий срок удалось собрать необходимые 480 тысяч рублей. Студия обещает, что озвучка будет готова уже через несколько месяцев, а возможно, и недель.

GamesVoice уже имеет опыт в создании русских дубляжей для известных игр, и их работа всегда пользуется спросом среди геймеров. Игроки, для которых важно погружение в атмосферу и эмоциональная связь с персонажами, часто предпочитают полную локализацию — и, если официального дубляжа нет, на помощь приходят такие команды, как GamesVoice.

Студия также ответила на популярные вопросы. Озвучка будет распространяться бесплатно через сайт GamesVoice и потребует лицензионную копию игры для ПК, так как консольные платформы не поддерживают установку модификаций. Несмотря на ограниченные сроки, команда заверила, что качество работы будет на уровне, а при выборе актёров не планируется идти на компромиссы, если поддержка аудитории останется на должном уровне.

В ответ на просьбы фанатов о других проектах GamesVoice сообщила, что работа над ними продолжается, и каждая команда студии занята своим направлением. Также обещано, что в ближайшее время появится демоверсия с примерами голосов, чтобы все заинтересованные могли оценить качество дубляжа.