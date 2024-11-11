Пользователи Windows 7 и 8 остались без обновлений Steam

Популярный игровой сервис Steam больше не запускается на Windows 7 и Windows 8. Хотя официальная поддержка этих операционных систем завершилась ещё 1 января 2024 года, клиент Steam продолжал функционировать на устаревших платформах. Однако последнее обновление привело к тому, что приложение больше не работает на этих версиях Windows.

В описании обновления указано, что пользователи Windows 7 и Windows 8 не смогут получить новую версию клиента Steam и продолжат пользоваться текущей, без возможности дальнейших апдейтов. Это решение также коснулось пользователей macOS 10.13 и 10.14, поддержка которых теперь прекращена.

Согласно последней статистике Steam, менее 0,3% пользователей всё ещё используют Windows 7. Несмотря на то, что эта операционная система заработала репутацию надёжной платформы с удобным интерфейсом, её возраст сказывается на совместимости с современным ПО. Windows 7, вышедшая более десяти лет назад, уже не может обеспечивать все требования современных игр и приложений, которые продолжают развиваться.

Переход на более современные версии Windows, такие как Windows 10 или Windows 11, позволит пользователям получить доступ к обновлениям и новым функциям Steam.